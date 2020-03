Portale Sardegna lancia le tariffe flessibili per l’estate

08:45

Portale Sardegna guarda alla stagione calda e vara le tariffe flessibili per la prossima estate. Il tour operator ha progettato un’offerta commerciale rivolta esplicitamente al mercato interno. I siti del gruppo, si legge in una nota, “offrono infatti la possibilità di prenotare la propria vacanza usufruendo del servizio di cancellazione gratuita: in caso di disdetta o annullamento fino a pochi giorni prima dalla partenza, il viaggiatore non ricorre a penali”.

“Abbiamo piena fiducia nelle autorità e nelle disposizioni di prevenzione adottate per contenere l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro bellissimo Paese - afferma Massimiliano Cossu (nella foto), amministratore delegato del Gruppo. Il nostro auspicio è che queste misure così drastiche consentiranno a tutti gli italiani di trascorrere le loro vacanze in totale sicurezza nei mesi tradizionalmente dedicati al riposo”.