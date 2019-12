Portale Sardegna Point, il progetto parte con trenta sedi

10:00

Portale Sardegna è pronta a partire con il progetto Portale Sardegna Point. Sono infatti stati selezionati i trenta Sardinia Local Expert, gli imprenditori che apriranno altrettanti presidi in cui loro stessi fungeranno da punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti: turisti, proprietari di appartamenti, b&b, operatori commerciali e promotori di esperienze ricreative, culturali ed enogastronomiche.

Gli imprenditori, selezionati su oltre 200 richieste, “saranno pronti a dare supporto ai proprietari di appartamenti e alle aziende artigianali - spiega Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna (nella foto) - per offrire il meglio del nostro territorio ai viaggiatori nell’isola. L’obiettivo per il 2020 è di ampliare il progetto portando a 50 il numero dei Sardinia Local Expert e successivamente estendere il modello anche ad altre regioni italiane”.



Presidiate le località turistiche

Le trenta sedi saranno dislocate in altrettante località strategiche dell’isola, dalle coste alle zone interne: da Alghero al Sulcis, da Cagliari al Marghine, da Gavoi a Costa Rei. Il Gruppo mira a farli diventare dei punti turistici di riferimento per l’intero territorio; saranno guidati da giovani imprenditori che accoglieranno i turisti fin dal loro arrivo e li accompagneranno nel loro soggiorno con una proposta ampia.