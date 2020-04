Carnival Group all'attacco: piano da sei miliardi di dollari

08:30

Carnival Group, proprietaria di Costa, lancia grandi manovre finanziarie per far fronte alla difficile emergenza Covid-19. Il gruppo ha prima disposto lo stop ai dividendi. Poi ha annunciato un piano per reperire liquidità da 6 miliardi di dollari, che passerà per l'emissione di due bond (da 3 e 1,75 miliardi) e l'offerta di nuove azioni sul mercato per 1,25 miliardi.

A livello di bilancio, il gruppo aveva già accusato una perdita netta di 781 milioni, nel trimestre terminato lo scorso 29 febbraio. Quanto all'operatività, le crociere sono ferme con date leggermente diverse tra i vari brand. Costa, al momento, non navigherà fino al 30 aprile, Carnival fino all'11 maggio, Seabourn e Holland America fino al 14 maggio, Cunard fino al 15 maggio e anche Princess Cruises, a metà marzo, aveva indicato uno stop di almeno due mesi.

Adriano Lovera