11:58

Opera Romana Pellegrinaggi troverà anche questa volta "il modo di ripartire" quando l'emergenza coronavirus sarà finita, "magari con mete diverse" e forse più vicine, ma "certamente non meno care alla nostra spiritualità".

Lo ha assicurato l'amministratore delegato don Remo Chiavarini in una lettera diffusa in queste ore e visibile sulla home page del sito.



"L'Orp nella sua storia si è trovata ad affrontare momenti difficili. Pensate - scrive don Remo - alle varie guerre in Medio Oriente, agli anni difficili dell'Intifada che avevano reso impossibile il pellegrinaggio in Terra Santa, e a tante altre situazioni, ma mai - sottolinea - avremmo pensato di trovarci in una situazione simile".



Don Remo spiega poi che "gran parte dei pellegrinaggi previsti nei mesi che precedono l'estate saranno cancellati". Ma, assicura, "assolutamente in linea con le disposizioni delle autorità sanitarie e governative, appena possibile ripartiremo".



Amina D'Addario