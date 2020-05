di Oriana Davini

08:39

Un ventaglio di 111 proposte in Italia con caratteristiche ben definite: soluzioni indipendenti e immerse nel verde, attente agli spazi e alle attività all'aperto.

A ridosso della Fase tre, il gruppo Alpitour cala l'asso per l'estate e punta su AlpiGreen e il catalogo Montagna, oltre al generalista Mare in Italy, per portare in agenzia un prodotto il più vicino possibile a quelle che presumibilmente saranno le richieste dei clienti.



Glamping, lodge, mobil home, con quattro proposte in Sardegna, due in Toscana, due in Veneto e altre in Puglia, Lazio, Abruzzo e Friuli, tutte raggiungibili autonomamente. E ancora, 18 strutture in montagna tra Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige, tra cui Veronza Family & Wellness Resort e Sporting & Relais Resort, entrambi AlpiSelect.



A questi si aggiungono appartamenti, residence, ville e mobil home del catalogo Mare in Italy.