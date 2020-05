Aeroviaggi riparte dalla Sicilia

21:00

Grande entusiasmo e voglia di ripartire. Aeroviaggi passa all'azione annunciando per il 29 maggio la riapertura delle prime tre strutture in Sicilia: Pollina Resort nei pressi di Cefalù, Torre del Barone a Sciacca e Brucoli Village (nella foto) ad Augusta. Seguirà a giugno l'apertura delle sei strutture presenti in Sicilia e dei quattro villaggi in Sardegna. "Ripartiamo a capacità ridotta, prevedendo di ospitare circa il 50 per cento della clientela - spiega il presidente, Marcello Mangia -. Abbiamo messo a punto tutti gli accorgimenti necessari, che vanno dalla sanificazione degli ambienti, alla predisposizione di segnaletica e attrezzature per garantire il distanziamento. Per la ristorazione...(continua nella digital edition)