“Per questa estate abbiamo pensato a mete raggiungibili anche in auto, dove non è necessario prendere l'aereo o treno”. Enrico Ducrot, managing director di Viaggi Dell’Elefante, annuncia con queste parole il debutto ufficiale della destinazione Italia nella programmazione del tour operator.

Collaborazione diretta con gli hotel

Un debutto fatto di pacchetti ad hoc caratterizzati dalle peculiarità tipiche dell’Elefante: plus esclusivi accompagnati da tariffe competitive, negoziate grazie alla collaborazione diretta con le singole strutture.



“Approfittando dell’assenza della clientela internazionale, gli alberghi si stanno dimostrando molto collaborativi” spiega Ducrot, che aggiunge come la vera sfida sia convincere il cliente a prenotare in agenzia: “Abbiamo cercato di essere molto chiari - sostiene -: offriamo guide di grandissima esperienza che ci hanno assicurato un’esclusiva per questa stagione; includiamo dei ‘Plus’ speciali che non vengono offerti sul web; il nostro potere contrattuale e la nostra capacità commerciale ci hanno garantito delle tariffe assolutamente competitive”.



La programmazione - illustrata alle agenzie in un webinar disponibile sulla pagina Facebook del t.o. - si suddivide in ‘Terra’, ‘Mare’ e ‘Città’.



Relax, meditazione e privacy

La prima sezione include regioni quali l’Umbria, l’Abruzzo e la Basilicata con i piccoli alberghi del Gran Sasso o di Matera, ideali per vacanze all’insegna del relax e delle attività outdoor. Segue la Sicilia, con 14 proposte sempre in piccoli alberghi, b&b e wine resort con visite in compagnia di guide archeologiche.



Potenziato il team di 'Blu'

Per quanto riguarda, invece, la sezione ‘Mare’, è stato potenziato il team dedicato a ‘Blu’, la collezione ormai storica di hotel e resort marini. Tra le strutture scelte i Bemond, i resort di Rocco Forte come il Verdura di Sciacca, in Sicilia, o la pugliese Masseria Torre Maizza, ma anche in alcuni casi 4 stelle e 4 stelle superior in Puglia, Sardegna e Toscana.



Infine per ‘Città’ l’operatore incomincia da Roma, la sua sede, dove ha stretto una forte partnership con esperte guide archeologhe. Seguiranno a breve altre città quali Firenze, Napoli e Venezia. “Notiamo - conclude Ducrot - che da quando abbiamo presentato la programmazione Italia alle agenzie la clientela di alta gamma si è mostrata molto interessata: ci auguriamo che le adv possano usufruire di queste proposte e di queste unicità legate alla scoperta del nostro Paese per far ripartire il desiderio di viaggiare”.