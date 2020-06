Settemari riparte con Pantelleria e Grecia e guarda al lungo raggio

12:33

Il Gruppo Settemari riparte con slancio sulla prossima estate e definisce i dettagli delle riaperture. Nell’isola di Pantelleria, riapre il 12 luglio il Settemari Balance Club Mursia, con volo Luke Air da Malpensa ogni domenica fino a metà settembre, mentre dal 17 luglio sarà la volta della Grecia con Creta, Rodi, Kos e Alonissos, che riparte con tutti i villaggi e tutte le isole servite da voli Blue Panorama a partire dal 17 luglio.

Ma Settemari pensa in grande e guarda anche al lungo raggio, con Cuba in primo piano. In collaborazione con Blue Panorama viene confermata la programmazione a Varadero nel SetteamariClub Grand Memories e numerosi combinati L’Avana + mare.

Infine, luglio vedrà l’apertura di due resort in gestione. Alle Maldive, Gangehi Island Resort e il Twiga in Kenya, entrambi venduti tramite Jumptravel.it

In programma, anche la ripresa della programmazione su Egitto, Sardegna e Baleari.