08:04

Non solo incoming nel prossimo futuro del gruppo Nicolaus-Valtur. È il direttore di prodotto Gaetano Stea (nella foto) a sottolineare come anche sul fronte dell’outgoing, per certi versi in modo assolutamente insperato, si stia cominciando a pensare a una timida ripartenza.

Pubblicità

Si riparte dalla Tunisia

“L’isola di Djerba – conferma Stea – sarà la prima destinazione a essere reinserita nel panel delle mete a medio raggio. Questo grazie all'ottimo lavoro della Tunisia, che ha immediatamente prodotto un protocollo su sicurezza e servizi molto accurato, e all’impegno del nostro partner alberghiero con il quale portiamo avanti il progetto del Valtur Djerba Golf & Resort che si è immediatamente adeguato ai nuovi standard con l'apporto della società internazionale Cristal, realtà leader nel raggiungimento e mantenimento dei migliori standard di qualità, sicurezza e gestione”.



Prezzi aggressivi

In una prima fase di vendita e sino alla fine di giugno verrà messa in atto una politica di prezzo molto aggressiva per il Valtur di Djerba, con condizioni di cancellazione flessibili e una polizza assicurativa in linea con i nuovi dispositivi di legge.



La forza dell'Egitto

A seguire, verrà fissata la data esatta dell’imminente ripartenza anche di altri due gioielli di casa Valtur, il Valtur Blue Bay di Sharm el Sheikh e il Valtur Oriental Coast (ex Dream) di Marsa Alam, ai quali dall’autunno si aggiungerà un’ulteriore novità.

Ma non è tutto: sono i corso valutazioni sulla Grecia e sulla Turchia per la possibile ripartenza, probabilmente dalla seconda parte di luglio. Stesso discorso per il lungo raggio, in questo momento in fase di valutazione.