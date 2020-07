Futura Vacanze lancia il ‘Super Bonus’

14:01

Tariffe speciali su una selezione di Futura Club e Futura Style. Arriva il ‘Super Bonus Vacanze’ targato Futura, che propone riduzioni sia sulle formule solo soggiorno che sui pacchetti soggiorno+nave/aereo con partenza nei mesi di luglio, agosto e settembre.

“Nel momento in cui c’è ancora molta incertezza sull’applicabilità dei bonus governativi - spiega Belinda Coccia (nella foto), direttore vendite del tour operator -, lanciamo questa iniziativa che dà una leva di vendita forte alle agenzie. Il nostro impegno è massimo per sostenere tutta la filiera e dare un segnale al mercato”. E aggiunge: “Le persone hanno voglia di partire e per questo abbiamo pensato di incentivarle ulteriormente stimolando le vendite dell’intera stagione estiva”.