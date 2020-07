Futura Vacanze, un nuovo resort in Calabria

12:55

Futura Vacanze punta un’altra bandierina sulla Calabria. L’operatore ha siglato un accordo per inserire nella programmazione 2020 il nuovo Futura Club Borgo di Fiuzzi, a Praia a Mare.

Salgono così a 13 i Futura Club in Italia (4 in Calabria).



“Questo è un importante inserimento non solo sul fronte della qualità e della crescita del prodotto. Il momento storico di questa operazione, in una stagione così complessa per l’intero settore, rappresenta un forte e chiaro segnale a dimostrazione che il piano di sviluppo del marchio Futura Club e di Futura Vacanze, avviato e portato avanti negli ultimi anni, continua senza interruzioni e con grande determinazione”, spiega in una nota Belinda Coccia (nella foto), direttore vendite Futura Vacanze.



La struttura

Il Futura Club Borgo di Fiuzzi si affaccia sulla lunga spiaggia di Praia con vista sull’Isola di Dino e dispone di 345 camere, una grande piscina per adulti e una adiacente per i bambini; un grande lido privato; un’area ristorativa con sala interna climatizzata e terrazze esterne.



Dalla struttura è possibile raggiungere facilmente località come il Parco del Pollino, a Maratea, l’Isola di Dino, la Grotta Azzurra e la Grotta del Leone per escursioni.