Kevin Bubolz, Ncl: “Pronti a ripartire con le crociere verso nuove rotte”

“Gli ultimi mesi hanno evidenziato un mix di ottimismo e incertezza”. Kevin Bubolz (nella foto), managing director Ncl Europe, sintetizza così un periodo fra i più difficili e intensi della storia del turismo internazionale.

“Il risvolto positivo è che stiamo ovviamente ponendo tutta la nostra energia nella pianificazione e nello sviluppo di scenari per ripartire appena possibile. La situazione ci ha incoraggiati a ripensare all’organizzazione e siamo fiduciosi di uscire da questo periodo più forti di prima”. La situazione contingente “Ci ha avvicinati ancor di più ai nostri partner e il nostro business development manager Francesco Paradisi sta compiendo un lavoro importante, mantenendosi in contatto con loro e supportandoli tutti”.



Un prodotto diverso

La situazione impone di rivedere il prodotto in modo diverso. “Abbiamo utilizzato gli ultimi mesi di stop alla navigazione per concentrarci sugli standard di salute e sicurezza.

Di recente Ncl ha annunciato la sospensione di tutti i viaggi fino al 31 ottobre 2020 ed è difficile al momento stabilire una data precisa per la ripartenza. Intanto, dopo aver annunciato in giugno la prima fase del nostro programma ‘Sail Safe’, in luglio, abbiamo sviluppato l’‘Healthy Sail Panel’, composto da esperti che stanno collaborando alla messa a punto di raccomandazioni su come migliorare ulteriormente i nostri protocolli. Il lavoro sarà open source e, pertanto, potrà essere liberamente adottato da qualsiasi azienda o industria”.



Nuove rotte

Per la ripartenza “inizieremo con nuove rotte. Di recente abbiamo annunciato gli itinerari per il 2021-2023, tra cui i nostri Extraordinary Journeys, itinerari più lunghi, unici e ad alta intensità di scali e oltre 20 nuove destinazioni in tutto il mondo”. Le premesse positive non mancano: “Stiamo intercettando un forte desiderio di viaggiare e di andare in crociera di nuovo e la domanda di partenze nel 2021 e nel 2022 è in crescita”.



Prosegue il piano industriale

Il piano industriale intanto procede secondo le tappe previste: “Daremo il benvenuto a sei nuove navi della classe Leonardo fra il 2022 e il 2027, attualmente in costruzione presso il cantiere Fincantieri di Marghera”.

Infine, è stata estesa la policy ‘Peace of Mind’, che prevede per gli ospiti che navigano su crociere prenotate entro il 31 agosto 2020 con data di imbarco dal 1 gennaio 2021 al 31 ottobre 2021 la flessibilità di annullare la crociera fino a 15 giorni prima della partenza. Chi sceglierà di sfruttare la policy riceverà un rimborso completo sotto forma di credito per una crociera futura, che potrà essere applicato a qualsiasi crociera fino al 31 dicembre 2022.



Isabella Cattoni