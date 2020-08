Il Tucano e le mete inedite: nascono i ‘Gioielli’ d’Italia e d’Europa

15:56

Il Tucano Viaggi Ricerca arricchisce la sua programmazione di una nuova linea focalizzata su viaggi per individuali o piccoli gruppi in mete fuori dall’ordinario: ‘Gioielli d’Italia’ e ‘Gioielli d’Europa’.

Le proposte di viaggio inserite in programmazione includono viaggi speciali, alla ricerca di luoghi ‘minori’, di angoli poco noti per scoprire patrimoni antichi, città d’arte e scenari naturali ancora incontaminati. Il catalogo online dedicato al Vecchio Continente include proposte per l’Est Europa, con Bulgaria, Romania, Kosovo, ma anche Lettonia, Lituania e Macedonia.



Non mancano itinerari alla scoperta delle mete più inconsuete in Albania, Belgio, Germania, Penisola Iberica e nel Nord del continente.

Per quanto riguarda, invece, il nostro Paese, numerose sono le regioni inserite nel catalogo ‘Gioielli d’Italia’, che comprende itinerari in Sicilia e nelle sue isole, in Sardegna e, sempre nel Sud, anche il Basilicata, Campania, Puglia e Abruzzo. La programmazione include anche Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, ma anche Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.



Tra le proposte dell’operatore anche gli ‘Itinerari d’acqua’, per navigare di laguna in laguna in houseboat.