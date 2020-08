di Isabella Cattoni

Finalmente si riparte! Msc Crociere scalda i motori e torna a navigare proponendo crociere complete proprio dall'Italia. Si comincerà il 16 agosto con Msc Grandiosa, con la crociera di 7 notti in partenza da Genova e tappe a Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta. Il 29 agosto sarà la volta di Msc Magnifica con partenze da Bari e Trieste e scali a Corfù, Katakolon e al Pireo.

Due itinerari

Le due navi garantiranno una crociera a 360 gradi grazie al protocollo di salute e sicurezza messo a punto della compagnia.

L'executive chairman Pierfrancesco Vago ha ringraziato il Governo italiano "con tutte le sue articolazioni, il corpo della capitaneria di porto, la protezione civile e la Sanità Marittima per il supporto prestato sia nella fase di emergenza sia in questa della ripartenza con la definizione di nuovi protocolli e la riapertura dei porti.



Imbarchi comodi

Soddisfatti anche il ceo Gianni Onorato e il managing director Italia Leonardo Massa, che ha aggiunto "Abbiamo deciso di offrire ai nostri ospiti la possibilità di partire da 6 porti italiani. Le navi saranno quindi raggiungibili dalla maggior parte delle città italiane con un viaggio che in media non supera le 2 ore di macchina. Per incentivare l'utilizzo dell'automobile per raggiungere il porto di imbarco abbiamo dato inoltre la possibilità di inserire all'interno del biglietto anche il parcheggio in porto".

Si tratta solo di un primo passo verso il ritorno alla normalità, ma in questa fase è un segnale particolarmente importante per il mercato che attende di poter contare su qualche certezza in più.