Viking prolunga lo stop delle crociere fino a fine anno

15:08

È stata probabilmente la prima compagnia di navigazione a sospendere le proprie crociere, l’11 marzo, e ora sarà anche una delle ultime a riprenderle. Viking Cruises ha deciso di prolungare lo stop a tutte le sue operazioni fino alla fine dell’anno, cancellando tutte le partenze programmate fino al 31 dicembre.

Agli ospiti verrà offerto un credito di crociera corrispondente a 125% della tariffa pagata.

In alternativa, spiega a TTG Media il presidente il presidente Torstein Hagen (nella foto) possono anche optare - entro e non oltre il 24 agosto - per il rimborso completo di tutte le somme versate fino a quel momento.



Le nuove navi

Hagen ha poi confermato che il progetto di espansione della compagnia continua. Il prossimo anno, infatti, verrà lanciata la settima nave oceanica della sua flotta, la Viking Venus, insieme a una nuova unità che navigherà nel Mekong: la Viking Saigon. Nel 2022, poi, la compagnia accoglierà le sue nuove unità da spedizione, la Viking Octantis e la Viking Polaris, così come la sua ottava nave oceanica, la Viking Mars, e la prima nave fluviale statunitense, la Viking Mississippi.