08:05

Saranno dedicate esclusivamente agli ospiti italiani le crociere in programma a settembre su Costa Deliziosa e Costa Diadema, nel corso delle quali saranno toccati esclusivamente porti italiani.

La decisione di Costa Crociere, che qualche giorno fa ha annunciato la ripartenza dal 6 settembre, arriva in seguito all'evoluzione dello scenario epidemiologico e tenendo in considerazione l'ordinanza emessa dal Ministero della Salute italiano sui controlli obbligatori per chi rientra da alcune destinazioni estere.



Le date di partenza

Rimangono confermate le date di partenza, rispettivamente il 6,13,20 e 27 settembre per Costa Deliziosa da Trieste e il 19 settembre per Costa Diadema da Genova mentre tutte le altre crociere saranno in pausa fino al 30 settembre.



Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli sugli itinerari, che in prima battuta comprendevano anche soste in Grecia e a Malta.



Oriana Davini