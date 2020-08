10:50

Msc Crociere torna sulla nota diffusa ieri da Astoi per esprimere "sorpresa per la nota in cui viene distorto il senso di un’iniziativa commerciale. Gli operatori del settore - spiegano da Msc - conoscono bene la meccanica dei voucher e sanno che sono utilizzabili in modo vincolante con l’operatore turistico a cui sono intestati, pertanto non si capisce come Astoi possa essere arrivata a una così errata interpretazione della nostra iniziativa, che tra l’altro contrasta con la lettura che gli operatori di mercato ne hanno dato".

Tutti gli agenti di viaggi "l’hanno infatti recepita correttamente, oltre ad averla accolta con grande entusiasmo. Nella comunicazione in oggetto sono tra l’altro contenute due iniziative che la compagnia ha in piedi da molti anni: la Voyager Selection (condizioni preferenziali su un numero di partenze) e lo Status Match, con cui Msc Crociere riconosce i benefit di fidelizzazione che l’ospite ha accumulato con altre tipologie di vacanze. Ciò ha ulteriormente aiutato gli operatori del settore a leggere nell’unico modo corretto il senso del nostro messaggio commerciale".



Msc Crociere si dice quindi "dispiaciuta che in questo momento in cui il settore del turismo dovrebbe essere compatto per risollevarsi dopo questo lungo periodo di crisi, possano nascere polemiche che non generano alcun beneficio e soprattutto sulla base della lettura erronea di un messaggio che è stato invece recepito bene dal mercato fin da subito".