Nuovo brand per Etnia Travel Concept: nasce My Italian Experience

14:04

Si chiama My Italian Experience il nuovo brand con cui Etnia Travel Concept intende sviluppare un mercato di nicchia in Italia grazie a una selezione di itinerari particolari, in grado di portare il visitatore alla scoperta delle caratteristiche più affascinanti di ogni territorio.

“Inizieremo con una sere di tour e pacchetti weekend che prevederanno partenze nel periodo dei ponti invernali su specifiche regioni” spiega Francesca Morellini, che insieme a Raffaella Dinon si divide la responsabilità del prodotto e dei singoli pm dell’operatore, oltre che le attività di marketing e comunicazione.



L’obiettivo è di arrivare a creare “un vero e proprio contenitore dove inserire anche una serie di strutture ricettive che abbiano un particolare carattere locale e siano in linea con la filosofia di My Italian Experience”.