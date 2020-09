Sport ed enogastronomia: alla scoperta del Giro d'Italia con le Giro Experiences

14:36

Sei attività tra cui scegliere e 21 tappe da scoprire per vivere in prima persona il Giro d’Italia. A proporre le cosiddette Giro Experience è Esperienza, il tour operator ufficiale della manifestazione ciclistica più importante del nostro Paese, che si svolgerà dal 3 al 25 ottobre.

Gli accreditati potranno accedere alle aree hospitality in partenza dove incontreranno i corridori, oppure vivere gli ultimi metri mozzafiato a bordo di truck - con accesso limitato e dotati di tutti i comfort - posizionati proprio sulla linea del traguardo. Per chi non vorrà perdersi nemmeno un minuto della tappa, invece, sarà possibile seguire le corse a bordo di un’auto Vip accompagnati da un ex-corridore, oppure sorvolare in elicottero parte della gara accendendo alle hospitality più esclusive.

I più sportivi, infine, potranno percorrere in bici gli ultimi 40-50 km del percorso tagliando il traguardo prima degli atleti.



I percorsi sui territori

Sono poi previste esperienze superpersonalizzate, che combinano due o più attività, e programmi su misura di uno o più giorni, per abbinare la passione per il Giro alla scoperta, ad esempio, delle eccellenze enogastronomiche e culturali che contraddistinguono ogni città toccata dalle 21 tappe.



Ad esempio nel corso della tappa numero 20 Alba-Sestriere, il Giro 2020 visiterà la capitale delle Langhe proprio in coincidenza con la Fiera del Tartufo. Con Esperienza si potranno quindi unire attività enogastronomiche sul territorio alla scoperta dei tartufi, dei vini, della gastronomia locale ma anche della cultura e delle bellezze paesaggistiche.