Caboverdetime riapre le vendite invernali. Volo diretto con Blue Panorama

12:58

Caboverdetime Club & Resorts ritorna a vendere i soggiorni a Capo Verde. L’operatore ha infatti comunicato l’apertura delle vendite invernali per le due strutture di proprietà Clubhotel Halos Casa Resort e Sobrado Boutique Hotel a partire dal Natale 2020.

“Da sabato 19 dicembre prevediamo di tornare a volare sull'isola di Sal. Dopo questi mesi che hanno visto il necessario blocco dell’operativo, è con soddisfazione che comunico questa notizia: il volo riprenderà con partenza da Bergamo, in collaborazione con Blue Panorama, compagnia partner del tour operator” commenta Pietro Dusi, responsabile Commerciale di Caboverdetime.



Gli uffici di Brescia del t.o. sono tornati operativi con orario pieno e l’operatore è sempre vicino alle agenzie con l’obiettivo di offrire un prodotto e una valida alternativa alle vacanze di prossimità.

Il t.o. precisa infine che qualora il governo italiano dovesse prevedere un prolungamento delle misure restrittive in termini di viaggi extra Ue, provvederà al rimborso totale della somma versata senza trattenere alcun importo.