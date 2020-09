Club Med alla ricerca di oltre 300 figure da inserire nei resort sulle Alpi

15:16

Un’iniezione di fiducia all’intero comparto turistico: Club Med ha ripreso la campagna di recruitment ed è alla ricerca di oltre 300 professionisti italiani per le proprie strutture sulle Alpi francesi e italiane.

E in dicembre, Club Med inaugurerà il Club Med La Rosière, nell’area franco-italiana del San Bernardo. Questo resort, che ha circa 400 stanze, si trova a 1.950 m di altitudine e sarà aperto sia nel periodo invernale che in quello estivo. Il resort avrà uno staff di circa 400 professionisti, e creerà 130 nuovi posti di lavoro sia in loco che in Italia.



Anche in vista di questa apertura, il t.o. da settembre ricerca un totale di 300 posizioni, suddivise fra 150 posizioni nel settore accomodition (cameriere di piano, addetti alle pulizie delle aree comuni,...), 80 posizioni per l’area cucina (commis di cucina, demi chef, chef de partie, commis di pasticceria, pasticceri), 60 posizioni per catering e bar (camerieri, barista) e 10 posizioni per recpetion (addetto front desk, addetto guest relation, night auditor).

E ancora, circa 10 sono le posizioni ricercate nell’area sport e leisure, alle quali si uniscono altre 10 posizioni nell’area support & sales, equamente ripartite fra servizi tecnici e funzioni di supporto e vendite e direzione vendite.