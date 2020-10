Eden Viaggi: autunno e inverno al sole delle Canarie

19:30

Eden Viaggi fa rotta sulle Canarie, destinazione che presidia con i marchi Eden Village, Ciao Club, Appartameglio e Margò.

A sole quattro ore di volo dall’Italia e grazie al clima mite, la destinazione può diventare una valida alternativa per una vacanza invernale. E per garantire la totale sicurezza dei clienti, Eden Viaggi ha ripensato ai propri servizi, ridefinendo le fasi del viaggio fin dalla partenza in aeroporto. In struttura poi, gli ospiti troveranno un guest relation e/o quality controller che controllerà l’andamento generale della vacanza e il rispetto del protocollo sia da parte degli ospiti sia dello staff.



Alle Canarie sono necessari, fra l’altro, la compilazione del modulo Spain Travel Health-SpTH 48 ore prima della partenza da mostrare in aeroporto, l’utilizzo dell’app RadarCovid che avviserà del rischio di esposizione a Covid-19 a seconda della posizione nelle varie isole, la mascherina da indossare all’aperto e nei luoghi pubblici, una distanza interpersonale di 1,5 metri, tampone entro 48 ore al rientro in Italia. Il tutto per preservare le isole dai contagi; basti sapere che l’isola di Lanzarote figura tra i luoghi meno colpiti al mondo dal Cvoid-19.



“Eden Viaggi è pronto a ripartire e per l’autunno-inverno puntiamo sulle Canarie, offrendo ai nostri clienti e alle adv delle valide proposte in loco. Una destinazione che permette di rimanere in Europa con sole 4 ore di volo dall’Italia e talmente bella e selvaggia da garantire tutto quello che un viaggiatore può desiderare. Grazie alle nostre strutture e agli standard di qualità, i clienti potranno usufruire di tutti i servizi e comfort e godersi a pieno il soggiorno. Tutto con il giusto prezzo - spiega Angelo Cartelli, direttore commerciale di Eden Viaggi -. Ogni isola è diversa, così come le tante esperienze che si possono fare in questa destinazione. Inoltre, chi decide di viaggiare con Eden avrà la possibilità di ricevere un rimborso pari al 100% in caso di annullamento qualora cause di forza maggiore impedissero la partenza”.



Venendo alla programmazione, Margò propone un catalogo dedicato alle Canarie. Il tour operator è presente su tutte e 4 le isole con le facilitazioni di Eat Around, Destination Card e la novità 2020 Easy Meal, che permette di scegliere liberamente se pranzare o cenare in libertà. Tra le oltre 40 proposte, Margò consiglia a Fuerteventura il Bahia de Lobos, 4 stelle in centro a Corralejo e a poche centinaia di metri dalla spiaggia, con ricco trattamento tutto incluso, o il Corralejo Beach, 4 stelle dall’ottimo rapporto qualità/prezzo con trattamento di mezza pensione in pieno centro a Corralejo e a due passi dal mare.



Anche Eden Village e Ciao Club offrono alcune novità, fra le quali l’Eden Village Maxorata (nella foto), recentemente ristrutturato e situato sulla costa sud-est dell’isola di Fuerteventura sulla spiaggia di Jandìa. A Gran Canaria invece è presente il Ciao Club Paradise Valle Taurito, una novità in casa Eden che sorge in una posizione privilegiata. Non è da meno anche Lanzarote con il Ciao Club Relaxia Lanzasur a Playa Blanca, a brevissima distanza dalla spiaggia di sabbia bianca di Playa Flamingo.



Inoltre, Eden Viaggi sarà presente alle Canarie anche con la nuova formula Appartameglio, che seleziona ville e appartamenti nelle località più rinomate e adatte alle famiglie, associate a servizi e strutture convenzionate.