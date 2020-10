Club Med non aprirà Pragelato. Marinacci: “Gli investimenti continuano”

14:40

Dopo che nei giorni scorsi la Vialattea aveva comunicato la decisione di non avviare la campagna abbonamenti per la stagione invernale, una nuova tegola arriva sulla ripartenza della stagione sciistica. Anche Club Med congela l’apertura invernale di Pragelato, che slitta al dicembre 2021.

La decisione che blocca l’avvio di stagione della struttura da mille posti letto viene confermata da Alessandra Marinacci, marketing, communication & online sales manager Southern Europe, che sottolinea come “questa scelta si sia resa necessaria per mantenere la massina attenzione sull’evoluzione della situazione sanitaria. Abbiamo approfittato di questo momento per procedere ad alcuni interventi di restyling e ampliamento della struttura, che riconferma l’elevato gradimento da parte di una clientela internazionale, in modo tale da farla tornare in pista completamente rinnovata a fine 2021”.



I progetti e gli investimenti firmati Club Med comunque non si fermano: “Confermiamo l’inaugurazione di La Rosiere nello spazio del San Bernardo e di Club Med Seychelles”. Anche gli Chalet parte della Club Med Exclusive Collection ripartiranno per la prossima stagione invernale e Chalet di Valmorel e Chalet di Gran Massif sono pronti ad accogliere i propri ospiti con un comfort di altissimo livello.