Gruppo Nicolaus, partono oggi i Crazy Days: i vantaggi per le agenzie

Nicolaus torna in pista con Crazy Days, la speciale promozione di fine anno attiva, da oggi fino al 30 novembre, per i brand Valtur e Nicolaus Club.

L’avvio dei Crazy Days segna l’inizio ufficiale della stagione estiva 2021 sia per i gruppi sia per le prenotazioni individuali.



Le agevolazioni per le adv

Sul fronte agenziale, spiccano il riconoscimento della commissione piena e il fatto di dover corrispondere al Gruppo Nicolaus solo il 10% dell’acconto versato dal cliente. Commissione del 10% per le adv anche sull’acquisto della polizza facoltativa Protezione top con Europ Assistance abbinata ai Crazy Days a condizioni di favore, che tra le tutele integrative prevede anche la garanzia, per il cliente, di rimborsi totali dei costi sostenuti, senza franchigie sino a 30 giorni prima data partenza.



“In questo momento è vitale sostenere il mercato con tutti i mezzi possibili e per questo abbiamo voluto riproporre i nostri Crazy Days che non rappresentano unicamente un vantaggio di carattere economico: leva importantissima, ma che, ora più che mai, non può più essere l’elemento maggiore su cui puntare per intrattenere una relazione proficua con i clienti. Dobbiamo cambiare passo e modo di pensare, nonché mettere tra le cose più importanti e che possono fare la differenza per il settore del tour operating la certezza, da parte del cliente, di sapere che non corre rischi. La fiducia ora è rilevante tanto quanto il prezzo, se non di più. Chi desidera partire - e l’estate appena conclusa ci ha dimostrato che, se sostenuto, il desiderio di vacanza è forte - ha bisogno di sentire che potrà prenotare senza pensieri e che l’investimento dedicato alla vacanza è in buone mani. Nel mettere a punto tutti i vantaggi dei Crazy Days abbiamo pensato parimenti alle adv. Per l’azienda, lo sforzo è elevato, ma tutta la filiera ha bisogno del massimo impegno e di misure straordinarie”, commenta Isabella Candelori, (nella foto) direttore commerciale del Gruppo Nicolaus.



Gli sconti arriveranno fino a 1.200 euro a camera su soggiorni e pacchetti e i voucher già in possesso dei clienti, emessi per i brand Valtur, Nicolaus Club e Raro, saranno valorizzati del 110% con l’opportunità di cessione all’agenzia o ad altre persone. Alle famiglie inoltre la gratuità del soggiorno per un bambino e una mini quota di 100 euro per i pacchetti con volo.



A tutela del cliente, la sicurezza del totale rimborso dell’acconto o del saldo in caso di insorgenza di problemi direttamente legati al Covid-19 e che incidono sulla partenza.

Chi deciderà di approfittare dei Crazy Days avrà, inoltre, la garanzia della miglior tariffa della stagione con il primo bambino sempre gratis in solo soggiorno e pacchetti con nave e mini quota volo di 100 euro per i pacchetti con volo la certezza del prezzo bloccato, senza incrementi, nonché la possibilità di cambiare i nominativi della pratica e la data di partenza.