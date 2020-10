di Amina D'Addario

08:35

Cuba torna nelle mappe del Gruppo Tui. Dopo aver riavviato i voli per Canarie e Maiorca, il colosso tedesco ha deciso di ripristinare due collegamenti settimanali dalla Gran Bretagna su Varadero.

Collegamenti diretti

Come si legge su hosteltur.com, il primo dei voli della stagione invernale partirà da Manchester domenica 25 ottobre, mentre un secondo decollerà da Londra-Gatwick a partire dal 5 novembre. Un segnale di ripresa importante per la destinazione di punta della Isla Grande, dallo scorso 15 ottobre tornata ad accogliere turisti internazionali.



Test in arrivo

Il ministero del Turismo cubano segnala che tutti gli stranieri dovranno sottoporsi all'arrivo a un test molecolare e che in tutti gli hotel di Varadero sarà presente una equipe medica che supervisionerà le condizioni sanitarie e la salute degli ospiti per tutta la durata del loro soggiorno.