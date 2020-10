Viaggi in bici, camper e moto: le novità di Desartica

di Oriana Davini

08:47

Una serie di novità, presentate in anteprima al trade nel corso di TTG Travel Experience: così Desartica si prepara al 2021, mantenendo i contatti con la distribuzione anche in un momento particolarmente difficile come quello attuale.

Pubblicità

"A Rimini - spiega il titolare, Eugenio Paschetta - sono state centinaia le adv che si sono fermate al nostro stand per avere informazioni e proporre ai clienti qualcosa di innovativo, fresco ed ecologico: esserci è stata la scelta più azzeccata".



Oltre agli storici viaggi in 4x4, core business di Desartica, le novità in arrivo riguardano speciali viaggi in bici con Nico Valsesia, "protagonista di imprese incredibili che saranno rese più turistiche". Quindi vacanze in camper "in collaborazione con la piattaforma Goboony per il noleggio con family tour d'eccezione", e una serie di viaggi in moto, anche con noleggio. "Abbiamo anche elaborato una serie di pacchetti adventure in Italia, proposti come worldwide per puntare all'incoming".