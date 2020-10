11:15

"È una scelta difficile, che ci obbligherà a chiedere sacrifici ai nostri dipendenti, ma la salute dei ragazzi e dei loro familiari viene prima di tutto". Queste le parole con cui Gabriele Sada, managing director di ScuolaZoo, annuncia la decisione del tour operator di annullare tutti i viaggi-evento di Capodanno e di restituire i pagamenti a tutti i ragazzi che avevano già prenotato.

Le mete invernali previste erano 7, sei italiane (Bardonecchia, Roma, Rimini, Sella Nevea, Firenze e Jesolo e Venezia) e una europea (Zagabria). L'annullamento dei viaggi invernali costerà all'azienda circa 2 milioni e mezzo di fatturato, incluso l'indotto.



"La nostra azienda e il gruppo OneDay di cui ScuolaZoo fa parte - aggiunge Sada - hanno chiesto a lungo al Governo l'apertura di corridoi turistici con tamponi rapidi alla partenza e al ritorno per permettere di viaggiare in modo sicuro, salvaguardando salute e posti di lavoro, ma non hanno mai ottenuto risposta. In queste condizioni non ce la sentiamo di ripartire".