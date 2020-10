09:37

Entra in vigore oggi la stretta annunciata ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. Il nuovo Dpcm introduce altre restrizioni su tutto il territorio nazionale fino al 24 novembre, a cui potranno fare seguito ulteriori iniziative a livello regionale. Come si legge su Ansa.it, il provvedimento, oltre a disporre la chiusura di teatri, cinema, palestre e piscine, e a vietare le consumazioni nei bar e nei ristoranti dalle 18, tocca da vicino alcuni segmenti dell’industria turistica. Resteranno chiusi, infatti, a partire dalla giornata odierna, anche centri termali (a eccezione degli stabilimenti muniti di presidio sanitario, che rappresentano, di fatto, la maggioranza delle terme italiane), parchi divertimento e tematici, impianti sciistici e fiere. Queste ultime, insieme ai congressi, potranno svolgersi solo, ha spiegato il premier, “in modalità a distanza”.



Per quanto riguarda il wedding, sono sospesi i ricevimenti. Nessun limite è stato, invece, posto alla circolazione tra le Regioni.



Aiuti in arrivo

Nel corso della conferenza stampa, il premier ha annunciato che sono “pronti indennizzi per chi verrà penalizzato da queste norme”. Nello specifico, oltre all’erogazione, tramite l’Agenzia delle Entrate, di sostegni a fondo perduto alle attività ristorative, sono previsti anche sussidi per gli stagionali del turismo. “Ci sarà credito di imposta per affitto commerciale per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata Imu dovuta per il 16 dicembre, confermata la cassa integrazione e una nuova indennità mensile per gli stagionali di turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport”, ha precisato il premier.