Marte, Atlantide e Jurassic Park: i Viaggi incredibili di WeRoad

14:46

Visitare luoghi dove il Covid non esiste: per esempio, Marte, Jurassic Park e Atlantide, la città sommersa. Sono i primi tre Viaggi incredibili firmati WeRoad, la community di viaggiatori zaino in spalla che prova in modo ironico a superare le difficoltà legate al momento.

Nell'apposita sezione già online si può così decidere alla volta del pianeta rosso, Marte, alla scoperta di Valles Marineris, il canyon più grande del sistema solare, o il cratere Gale, dove è atterrato il rover Curiosity.



Gli amanti di Jurassic Park possono scegliere l'itinerario sulle orme del T-rex, tra Isla Nublar e i velociraptor di Isla Sorna. Chiude le proposte l'itinerario Atlantide Express, a bordo di un sottomarino speciale e con Aquaman a fare da guida. O. D.