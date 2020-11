Pompili, Veratour: “Fondi indispensabili. Ma quando arriveranno?”

08:36

Che lo stanziamento di 625 milioni di euro da destinare a chi opera nel turismo sia sicuramente un importante passo avanti nella collaborazione fra Governo e operatori è un dato di fatto, ma quando verranno effettivamente erogati questi finanziamenti?

A chiederselo sono in molti, e i tour operator cominciano a tirare le somme di un anno in rosso. “Siamo felici che siano aumentati i fondi per il turismo, ma quando li pagheranno? si chiede il direttore generale di Veratour, Stefano Pompili (nella foto) intervistato da La Repubblica.



“Abbiamo chiuso il 2019 con un fatturato di 252 milioni di euro e profitti per 14 milioni, ma la stima per quest’anno indica ricavi in flessione dell’80 per cento. Mi sembra evidente che per la prima volta non riusciremo a generare utili”.