Bandiere Arancioni del Touring, ecco le cinque new entry

16:30

Introd, Valeggio sul Mincio, Levico Terme, Roccamandolfi e Castelmezzo. Sono questi i cinque nuovi Comuni che si aggiungono alla lista delle destinazioni che hanno ricevuto le Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano, il riconoscimento dedicato ai piccoli borghi italiani che hanno fatto dell'ecellenza la loro chiave di rilancio in veste turistica.

Tra i criteri determinanti per la scelta delle destinazioni dell’entroterra italiano - tutti paesi con meno di 15mila abitanti - la qualità dell’accoglienza, la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio artistico e culturale.



Introd è un piccolo centro situato ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso in provincia di Aosta, mentre Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, si trova nell’anfiteatro naturale delle colline moreniche.



Levico Terme, in provincia di Trento, si distende sulle sponde dell’omonimo lago, mentre Roccamandolfi è un pittoresco centro montano ai piedi del massiccio del Matese in provincia di Isernia. A ottenere il riconoscimento anche il medievale Castelmezzano, all’interno del Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane in provincia di Potenza. Grazie a loro l’elenco si arricchisce, arrivando a un totale di 252 località.