Carnival Cruise Line cancella le crociere fino al 31 gennaio 2021

Si estende almeno fino al 31 gennaio 2021 lo stop alle crociere di Carnival Cruise Line.

La compagnia al momento è concentrata sull'implementazione di un piano di sicurezza che soddisfi i criteri dei Centri statunitensi per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (CDC), indispensabili per poter riprendere le operazioni di crociera.



Sono quindi cancellati tutti gli imbarchi prenotati per il mese di gennaio, si legge su Travel Agent Central. Inoltre sono annullate fino al 28 febbraio le partenze aggiuntive da Baltimora, Charleston, Jacksonville, Long Beach, Mobile, New Orleans e San Diego, così come gli imbarchi da Tampa sulla Carnival Legend fino al 26 marzo.



Carnival ha assicurato che si focalizzerà in prima battuta sui porti di Miami e Port Canaveral in Florida e a seguire Galveston in Texas.

Confermato l'ingresso in flotta nel 2021 della nuova nave Mardi Gras, attualmente in costruzione in Finlandia. O. D.