Nuovi finanziamenti pubblici per Tui: 1,8 miliardi in cassa

14:18

Nuovo pacchetto di finanziamenti pubblici per Tui, che si è assicurata un altro prestito da 1,8 miliardi di euro per resistere alla tempesta della pandemia. L’operatore tedesco, in una nota, ha affermato di aver bisogno di una nuova iniezione di denaro a causa delle maggiori restrizioni ai viaggi che sono scattate in questa fine 2020.

“Il pacchetto - dice la nota - si è reso necessario a causa delle ulteriori restrizioni di viaggio causate dal crescente numero di infezioni e dal comportamento delle prenotazione a più breve termine dei clienti. Il finanziamento fornirà sufficienti riserve di liquidità in questo contesto di mercato volatile”.



L’arrivo imminente di vaccini Covid secondo Tui ridurrà significativamente le restrizioni di viaggio e migliorerà la sua liquidità.



"Le vacanze continuano ad essere una priorità assoluta per i nostri clienti e continuiamo a lavorare su diversi scenari di domanda per le prossime stagioni – dice l’a.d. Fritz Joussen -. Il mercato è intatto, la domanda c'è. Ma non siamo stati in grado di generare ricavi significativi da marzo. Il pacchetto finanziario fornisce la sicurezza per guardare costantemente avanti e per preparare il Gruppo strategicamente e strutturalmente per il periodo successivo alla pandemia”.