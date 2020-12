Thomas Cook stringe una partnership con l'isola di Madeira

10:41

Thomas Cook ha stretto una prima brand partnership con il marchio dal rilancio con i responsabili del turismo di Madeira per commercializzare la destinazione.

L'accordo vedrà l'isola, che rimane nel corridoio di viaggio aperto nel Regno Unito, presente sul sito web di Thomas Cook, sui canali social e promossa direttamente ai clienti.

Come riportato da Travelmole, il direttore commerciale di Thomas Cook, Phil Gardner, ha dichiarato: "Thomas Cook è uno dei nomi più famosi nel settore dei viaggi e dal nostro rilancio siamo stati contenti di verificare quante destinazioni si siano avvicinate a noi per avere sostegno nella promozione della loro offerta turistica. Abbiamo creato un team che lavora direttamente con gli enti del turismo e gli hotel per aiutarli a raggiungere i clienti e i turisti britannici attraverso i nostri canali. Madeira è una destinazione ideale per tutto l'anno e aver instaurato con l’isola la nostra prima partnership è un ottimo inizio".



Il Madeira Promotion Board ha spiegato di puntare sulle possibilità offerte dal corridoio di viaggio per posizionarsi "come una delle destinazioni più sicure in Europa". L'attività di marketing con Thomas Cook durerà un mese.