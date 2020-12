08:05

Che sia per l'arrivo del vaccino o la creazione dei tanto attesi corridoi, nessuno dubita che nel 2021 le Maldive torneranno a brillare nella filiera dei viaggi organizzati.

Come questo succederà, con quali tempi e quale prodotto, è il tema del dibattito ospitato su TTG Yearbook 2020 che ha coinvolto tour operator e resort.



Proprio questi ultimi si sono adeguati velocemente alle misure sanitarie richieste e le politiche commerciali hanno iniziato a riguardare soggiorni lunghi con formule che strizzano l'occhio alla staycation, il trend del momento che mescola lavoro e vacanza.



Rimane aperto per gli operatori il nodo non secondario dei collegamenti aerei e quello dei prezzi: per entrambi sarà necessario attendere il nuovo anno, visto che al momento pochissimi vettori garantiscono voli dall’Italia.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG YEARBOOK 2020, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.