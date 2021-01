15:34

Imperatore Travel guarda con fiducia al 2021. E chiama a raccolta le agenzie per cogliere le occasioni di questo particolare momento storico.



Luigi Polito (nella foto), general manager dell’operatore, ha voluto prendere scrivere alle agenzie all’inizio di un anno che presenta più di una incognita proprio per dare un'iniezione di fiducia.

Messe da parte le difficoltà del 2020, ora il tour operator vuole soprattutto sottolineare le opportunità dei prossimi mesi.



“Nuove sfide ci aspettano, il mondo dei viaggi ripartirà al più presto. Ora tocca a noi studiare, analizzare le nuove esigenze dei viaggiatori, superare i nostri limiti per trasformarli in risorse” scrive il manager.



Lo sguardo al futuro

Che aggiunge: “Non guardiamo più indietro, guardiamo al domani.

Oggi si aprono davanti a noi nuove possibilità, facciamo valere gli anni di esperienza, le competenze acquisite nel tempo ma senza fossilizzarci, sfruttiamo i vantaggi offerti dal presente e le opportunità del futuro”.



Una delle potenzialità da sfruttare per gli agenti è quella dei social e delle nuove tecnologie.



“Creando contenuti multimediali come foto, video, attraverso lo storytelling, influenzare non è mai stato così facile - evidenzia il manager - . Puoi garantire un’esperienza esclusiva costruita su misura per ogni tuo cliente grazie alla tua personale esperienza, il vissuto che solo tu, con la tua sensibilità e professionalità, sarai in grado di trasmettere. Questo è solo uno degli esempi di quello che possiamo realizzare sin da subito. Non sottovalutiamo la potenza del web marketing”.



E Polito sottolinea ancora: “Durante questi mesi, oltre a garantire un’efficiente e attenta operatività a tutti i nostri partner e clienti, abbiamo cercato di guardare oltre: siamo ben consapevoli dello sviluppo dei nuovi trend per quanto riguarda il mercato turistico ed è per questo che, attraverso ricerche e studi, stiamo lavorando ad un nuovo modello di operatore moderno”.