Aida, cancellati altri itinerari fino a marzo

14:21

La Germania rimane in lockdown fino al 31 gennaio, da qui la decisione di Aida Cruises di annullare le crociere da 7 giorni con AIDAperla e AIDAmar in direzione Canarie precedentemente programmate. Lo stop è attualmente previsto sino alla fine di febbraio con la speranza di riprendere gli itinerari verso l'arcipelago iberico a marzo.

Per quanto riguarda le altre destinazioni invernali, non è invece possibile avanzare ipotesi di ripartenza, tanto che la compagnia ha già cancellato anche la crociera di AIDAprima in Oriente, così come quella di AIDAsol da Palma di Maiorca ad Amburgo e i viaggi verso la Norvegia di AIDAcara e



AIDAaura. Come riporta travelpulse.com, il primo itinerario nel Mediterraneo confermato è quello di AIDAstella per il 6 marzo.



Gaia Guarino