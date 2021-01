Atelier Vacanze investe sull'estate con due esclusive in Campania e Calabria

12:08

Atelier Vacanze tour operator potenzia gli investimenti sul Mare Italia e quest’anno il tour operator campano commercializzerà due Club in esclusiva direttamente sul mare: l’Atelier Club Cilento Resort Velia, situato a Marina di Casal Velino nel Cilento e l’Atelier Club Baia della Rocchetta, a Briatico - Tropea, novità della programmazione 2021.

Inoltre, il t.o. conferma il forte impegno commerciale sul Porto Kaleo Resort di Marinella di Cutro.

Federica Amato, ceo dell’azienda, commenta: "Secondo un’attenta analisi, il 2021 sarà ancora la stagione del Mare Italia e per questo motivo non potevamo farci trovare impreparati. Oltre ai due club in esclusiva, abbiamo riconfermato l'impegno al Porto Kaleo Resort, presente nella sezione Premium, rafforzando in maniera incisiva la banca letti settimanale. Inoltre nelle categorie Special e Classic, continueremo a proporre la nostra programmazione generalista con oltre 100 strutture su tutto il territorio nazionale. Oltre al prodotto Italia, restiamo vigili verso la destinazione Egitto, fiduciosi in un'apertura vendite nel breve periodo”. ‘Intanto prenoto’ è campagna commerciale di Atelier Vacanze, pensata per una stagione di ripresa, con “politiche di cancellazione flessibili e vantaggiose”.