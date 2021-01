Tui Musement implementa l'offerta di tour ed escursioni

08:00

Tui sta rafforzando il suo impegno nei confronti di tour e attività, proponendo un totale di oltre 170mila escursioni, biglietti e trasferimenti in più di 140 paesi.

"Il mercato globale dei tour e delle attività inizierà a riprendersi già nel 2021 e il precedente anno record del 2019 sarà superato entro il 2023 - ha affermato David Schelp, ceo di Tui Musement, in un'intervista riportata da TravelDailyNews -. Fino ad ora il mercato è stato caratterizzato da una moltitudine di piccoli fornitori locali: un grande marchio come Tui può fornire sicurezza e affidabilità grazie alla piattaforma comune".



"Abbiamo utilizzato gli ultimi mesi per ottimizzare ulteriormente le esperienze di clienti e partner - ha affermato Alessandro Petazzi, chief growth officer di Tui Musement -. Abbiamo un obiettivo chiaro: garantire più scelta facilmente accessibile a sempre più persone. Una tendenza che stiamo verificando è la crescente domanda di servizi digitali tramite le nostre app e tramite i siti web. Il nostro servizio digitale è stato ampliato in modo mirato ed è ora uno dei principali driver di soddisfazione del cliente”.

Da non dimenticare poi che l’85% circa di tutte le esperienze può essere cancellato gratuitamente fino a 24 ore prima dell'inizio.