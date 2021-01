Msc Crociere conferma: si riparte il 24 gennaio

10:50

Msc torna a solcare il mare. La compagnia ha confermato che, alla luce dell’ultimo Dpcm che apre alle crociere, riprenderà le operazioni a partire dal 24 gennaio. Msc Grandiosa tornerà dunque a partire ogni domenica da Genova con una tappa anche a La Valletta.

Da agosto, sottolinea Msc in una nota, la compagnia ha già fatto viaggiare oltre 30mila clienti a bordo di due navi.



“Msc Grandiosa applicherà rigorosamente il protocollo di salute e sicurezza - si legge nella nota - che prevede lo screening universale di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio prima dell’imbarco tramite tampone Covid-19 antigene, igienizzazione di tutti i bagagli a mano e da stiva, misure igienico-sanitarie e di pulizia rafforzate in tutta la nave, il distanziamento sociale a bordo, l'uso di mascherine nelle aree pubbliche fornite quotidianamente dalla compagnia”.



Inoltre a ogni ospite sarà consegnato un braccialetto che consente di effettuare tutte le operazioni in modalità contactless (come l’apertura della porta della cabina o i pagamenti) e permette anche di tracciare i contatti di prossimità. Durante le escursioni, gli ospiti permangono all’interno di quella che viene chiamata la ‘social bubble’, che protegge sia gli ospiti stessi sia gli abitanti del posto.