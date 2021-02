09:19

Si aprono le vendite per la stagione estiva per le strutture in portfolio a Domina Travel. È lo stesso direttore commerciale, Ramon Parisi (nella foto), a segnalare la notizia che si spera preluderà a una stagione di rilancio per il settore turistico.

In dettaglio, il Domina Zagarella Sicily comincerà la stagione il 14 maggio , con collegamenti marittimi dai principali porti italiani.

Il Domina Borgo degli Ulivi aprirà sempre il prossimo 14 Maggio, mentre già dal 15 marzo riaprirà il Domina Milano Fiera

Per quanto riguarda il Domina Coral Bay, la struttura resta aperta tutto l’anno, ma dal 27 marzo si avrà la possibilità di partire con voli charter dai principali aeroporti italiani.



Queste aperture sono il chiaro segnale della volontà di offrire prodotto alle agenzie di viaggi, garantendo al contempo prenotazioni sicure con la formula ‘Vacanze sicuri’. Domina Travel ha infatti scelto di adottare una nuova formula assicurativa che risponda in modo totale alle esigenze dei viaggiatori in epoca Covid con al centro la flessibilità e la tranquillità, in fase di prenotazione e durante il viaggio.

“La nostra ripartenza - conclude Parisi - è basata e sostenuta da investimenti concreti, dal potenziamento dello staff Domina, da opere di innovazione e ristrutturazione di alcune aree delle nostre strutture per garantire sempre il meglio ai nostri ospiti”.