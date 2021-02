Ncl, semplificazione per le agenzie: una centrale unica per i servizi

di Gaia Guarino

16:35

Norwegian Cruise Line pone l'accento su due pilastri strategici: Ncl Air e Norwegian Central. "Uno degli aspetti positivi del periodo è stato riuscire a concludere il progetto Ncl Air arrivando a offrire voli non soltanto da Roma e Milano ma anche da scali come Brindisi e Catania, per esempio", spiega Jürgen Stille, senior director business development continental Europe. Gli adv riceveranno una commissione piena sul programma.

I programmi per le agenzie

Il trade inoltre è al centro dello sviluppo di Norwegian Central, un unico login per una pluralità di servizi. Proprio gli adv avevano manifestato la necessità di una singola piattaforma dedicata, così adesso sarà possibile accedere al booking, alla formazione e così via con pochi passaggi.



"Teniamo sempre conto dei feedback che arrivano dal mercato e dai nostri partner", sottolinea Francesco Paradisi, senior business development manager.



"Il training è parte di questa iniziativa - prosegue -, entro fine febbraio inizieremo con dei webinar che spazieranno dagli aspetti tecnici alle destinazioni e ancora ad alcuni travel topic specifici".



Ncl ha anche implementato la propria newsletter settimanale per le adv così da tenerle sempre aggiornate sulle novità. "Il numero di registrazioni sta salendo - conclude Paradisi -, sintomo che il trade è attivo e interessato a promuovere e vendere il nostro prodotto".