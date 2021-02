Il futuro secondo Msc: un robot umanoide nella nuova Starship Club

15:07

Con Msc la tecnologia prende le sembianze di Rob, il primo barman umanoide al mondo su una nave da crociera. È questa, infatti, una delle meraviglie futuristiche di Msc Starship Club, un’esclusiva della nuova ammiraglia Msc Virtuosa che entrerà in servizio a partire dal 16 aprile 2021.



Msc Starship Club coniuga bar e intrattenimento e si ispira all’idea dell'astronave del futuro di Msc Crociere, la Msc Starliner One, che ha in dotazione tecnologie all'avanguardia progettate per creare un'atmosfera futuristica. Un’esperienza che include ologrammi 3D, un art wall digitale e un tavolo interattivo da 12 posti che dà la possibilità di esplorare lo spazio con un tour galattico personalizzato.



Cocktail futuristici

Gli ospiti potranno utilizzare delle cabine digitali verticali appositamente progettate all'interno dell'area per fare il loro ordine. Rob è in grado di preparare una vasta gamma di cocktail e può interagire con i clienti in otto lingue diverse: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese brasiliano, cinese e giapponese. Rob ha anche una sua personalità che si evolve in base all’ambiente e all’atmosfera circostante.

Dopo aver completato alcune crociere di tre, quattro e cinque notti nel Mediterraneo, Msc Virtuosa opererà in Nord Europa a partire dall'estate 2021 con una serie di itinerari tra i fiordi norvegesi e le capitali baltiche.