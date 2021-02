di Isabella Cattoni

Uno scatto verso l’alto di gamma, con l’ambizioso obiettivo di riposizionare il marchio in una fascia più elevata, aumentandone anche la brand awareness: Aeroviaggi giunge a un importante giro di boa e, anche in un periodo particolarmente difficile per il comparto turistico, prosegue sulla via degli investimenti.

Una nuova strada nel solco della tradizione

La nuova strada, sempre preservando il proprio core business, è stata tracciata dal presidente Marcello Mangia e da tutta la dirigenza dell’operatore insieme a Luca Di Persio, recentemente entrato in squadra con la qualifica di global cmo & revenue, che ha indicato una precisa strategia di rebranding di tutte le strutture del Gruppo.



Una Collection di alto livello

“Malgrado il momento sia delicato per il turismo in generale, e vorrei sottolineare la vicinanza a tutti gli operatori e agli agenti di viaggi in difficoltà, Aeroviaggi vuole trovarsi pronto alla ripartenza con un prodotto in linea con i nuovi asset della domanda, una vera e propria Collection di strutture di livello. In questo senso, continueremo nel solco degli investimenti nelle strutture, con l’obiettivo di riposizionarci verso l’alto all’insegna di un lusso autentico, declinato in sostenibilità, attenzione alla tradizione e alla cultura del territorio, valorizzazione dell’esperienza”.



Piano di espansione

Aeroviaggi, azienda che negli ultimi sette anni ha investito circa 55 milioni di euro nel restyling delle strutture, prosegue sulla via dell’espansione: “È proprio nei momenti difficili che lungimiranza e progettazione fanno la differenza: in azienda si sta lavorando alla revisione di tutti i processi per migliorare l’operatività, investendo anche sugli strumenti tecnologici. Un nuovo sito sarà rilasciato in primavera e per supportare il lavoro delle agenzie stiamo mettendo a punto una campagna di engagement dei nostri Preferred Partner”.

Uno degli altri temi sui quali si sta lavorando è quello della flessibilità, “Sia a livello di politica tariffaria dinamica, sia sul fronte della durata del soggiorno, che è stata svincolata dalla classica settimana”.

Di Persio parla poi di una nuova “revenue strategy”, per sostenere quell’espansione in Italia – e in futuro forse anche nel Mediterraneo – che il Gruppo spera di concretizzare nelle prossime stagioni. Espansione che sta già portando avanti con il piano di assunzioni a tutti i livelli previsto per la stagione estiva 2021.