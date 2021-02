Royal Caribbean, continuano le ‘cruises to nowhere’

14:29

Royal Caribbean, con la sua Quantum of the Seas a Singapore, continuerà con le 'cruises to nowhere' fino al 21 giugno 2021. Si tratta di brevi itinerari a ridosso della costa destinati soltanto ai residenti.

Iniziati nel mese di dicembre, continuano a riscuotere grande successo e, visto il mancato riposizionamento in Alaska della nave, la compagnia ha deciso di proseguire con l'iniziativa. Come riporta travelmole.com, si tratta di un progetto pilota sviluppato col governo di Singapore, dove salute e sicurezza per ospiti e staff sono gli elementi chiave grazie ai parametri stabiliti dalla CruiseSafe Certification concordati insieme al Singapore Tourism Board.



Gaia Guarino