Acentro, Laura Piras: “Le tariffe dinamiche per ripartire insieme alle agenzie”

“Siamo pronti e speriamo che il nuovo Esecutivo sia più attento alle necessità e alle priorità del comparto turistico”: Laura Piras (nella foto), direttore qualità, marketing & vendite di Acentro Turismo, è pronta a ripartire.

Prezzi a conferma immediata

E per farlo in sintonia con le esigenze che si sono manifestate in questo periodo così complicato ha lanciato il prezzo dinamico, una novità importante in casa Acentro per rimanere al fianco delle agenzie. “La possibilità di proporre tariffe a conferma immediata che siano le migliori possibili tenendo conto dei plus inseriti, consente ad Acentro di essere più competitivo e di sostenere la ripresa delle prenotazioni. La nostra è un’azienda familiare, che anche in questi mesi ha dimostrato una totale dedizione al lavoro di anni. Ora è giunto il momento di gettare il cuore oltre la siepe e di continuare a investire per essere pronti alla ripartenza. Perché il domani si costruisce oggi. In questo senso abbiamo lavorato sulla programmazione, su accordi di co-marketing con i nostri partner e sulla nuova brochure”.



Il catalogo

Il catalogo è in stampa e sarà pronto già dai primi giorni di marzo. “Alla tradizionale versione cartacea, nella quale comunque continuiamo a credere, abbiamo affiancato la versione online all’insegna appunto di tariffe dinamiche competitive. Siamo entrati nell’era 3.0, nella quale le relazioni umane, sempre indispensabili, si rafforzano e amplificano grazie all’apporto degli strumenti digitali. Acentro è pronto, la speranza adesso è tutta riposta nella diffusione del vaccino, che sarà il vero e unico spartiacque in grado di ridare fiato all’attività del nostro e di tutti gli altri settori dell’economia”.



La qualità al centro

Secondo Piras, il futuro sarà segnato da una ricerca ancora maggiore di un prodotto di qualità: “C’è voglia di ripartire, e la speranza è che dall’estate ci sia un po’ di ripresa delle prenotazioni. Quel che è certo è che siamo entrati in una nuova era, dove tutto è cambiato e non sarà più possibile tornare indietro. Noi siamo pronti, pandemia permettendo, con tutti i nostri prodotti, compresi i Viaggi del Fai, che lo scorso settembre avevano avuto un buon successo”. Ora si attendono le prossime mosse del Governo.