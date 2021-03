Ischia e Puglia nell’estate di Sunlux Viaggi

11:43

Sunlux Viaggi in pista per la prossima estate. L’operatore ischitano ha deciso di allargare il portafoglio delle destinazioni e per le vacanze 2021 presenta, con un apposito catalogo, l’estate in Puglia.

Sunlux Viaggi ha deciso di puntare con fiducia sull’estate ed ha presentato e proposto pacchetti per le vacanze a Ischia e in Puglia.

Nella selezione delle strutture pugliesi sono stati adottati gli stessi standard qualitativi che contraddistinguono il tour operator, che ha cercato come di consueto di proporre il miglior prodotto presente sul mercato nelle zone più suggestive della Puglia.



La congiuntura economica e il momento storico non hanno scoraggiato Sunlux Viaggi, che ha deciso di proporre la programmazione su due destinazioni che si preannunciano comunque vincenti.