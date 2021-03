Caleido Group lancia il nuovo sito di Scenario Italia

12:24

Caleido Group è online già da alcuni giorni con il nuovo sito scenarioitalia.com, “che offre una gamma straordinaria di proposte dedicate alle bellezze italiane – spiega Simone Ghelfi, cmo del Gruppo -. Un prodotto ricco, segmentato, su misura, creato ad hoc per identificarsi in quella inevitabile alternativa al lungo raggio che per noi al contrario di altri competitor in realtà già non solo esisteva prima dell’emergenza e delle restrizioni, ma che rappresenta una business unit in grande crescita da almeno 2 anni”.

“Il nuovo prodotto Scenario - aggiunge Paolo Passaro, operation manager di Scenario Italia - è perfettamente in linea con il progetto originario a cui l’operatore si è da sempre ispirato, ossia proporre, sulla base di anni di esperienze maturate nell’ambito del prodotto Italia, una serie di opportunità di interesse su tutto il territorio nazionale. Il punto forte di Scenario sta nella consulenza che lo staff è in grado di garantire, per costruire ogni tipo di itinerario personalizzato, sia per individuali che per gruppi. Dall’enogastronomia ai viaggi di nozze, dagli itinerari attraverso i borghi e i laghi d’Italia ai viaggi d’autore, dalle partenze speciali a data fissa alle esperienze di mare, trovano la loro espressione programmi sia di tipo tradizionale sia di carattere esperienziale”.



Regioni come la Sicilia, la Campania, la Puglia, il Lazio, la Toscana e via via verso il nord, sono per Scenario Italia un terreno fertile su cui creare pacchetti di viaggio o anche solo di soggiorno, attraverso una puntuale messa a fuoco delle opportunità offerte dai vari territori. Un particolare riferimento va alla proposta di crociere settimanali per l’estate 2021 su prestigiosi catamarani, sia attraverso le isole Eolie, sia attraverso le isole Egadi.



I tempi di risposta e di preventivazione ridotti, le quotazioni sempre contenute in relazione ai servizi offerti, e il rapporto umano sul quale Scenario impronta tutta la propria filosofia commerciale rappresentano ulteriori fiori all’occhiello di un prodotto sempre più importante nel panorama dell’offerta turistica italiana.