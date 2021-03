Going, l’estate parte da Sicilia e Sardegna

10:54

Riparte dalle isole l’estate di Going. Per la summer 2021 il tour operator punta tutto su Sicilia e Sardegna, riconfermando il GoResort Perdepera, in Ogliastra, e i due boutique hotel di Favignana: il Baglio sull’Acqua e Cas’almare.

Per il GoResort Perdepera, la programmazione Going prevede dei pacchetti di 7 notti (con prezzo finito e senza penali per cancellazioni fino a 15 giorni dalla data di partenza) con volo Alitalia da Milano e Verona. “Una struttura - spiega in una nota il brand manager di Going Emmer Guerra - ormai molto conosciuta nel mercato inserita in un contesto come l’Ogliastra dove il Covid ha avuto un impatto bassissimo. Abbiamo voluto rinforzato lo staff che opererà sempre nella totale sicurezza per offrire una vacanza senza pensieri ai nostri ospiti”.



Sicilia

Per quanto riguarda l’offerta in Sicilia, il t.o. propone pacchetti di 3 notti in formula bed & breakfast per il Baglio sull’Acqua e soluzioni flessibili di 3 o 5 notti da abbinare a un tour della Sicilia. Formula quest’utima valida anche per Cas’almare, struttura più raccolta con solo quattro camere divise in deluxe e superior. “La nuova programmazione estiva offre diverse sezioni tematiche per esperienze di soggiorno che permettono al viaggiatore di riscoprire nuovi angoli d’Italia in totale libertà”, conclude Guerra.