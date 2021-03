Nicolaus Prime debutta in Calabria: nuova struttura vista Stromboli

11:43

Nicolaus punta una bandierina sulla Calabria per l’estate 2021. L’operatore ha inserito in programmazione il Nicolaus Prime la Conchiglia Resort & Spa di Capo Vaticano, novità che segna il debutto della linea Prime nella regione, grazie alla collaborazione con Master Group, società calabrese rinomata nell’ambito dei servizi di Dmc.

Master Group ha infatti affidato la commercializzazione del resort a Nicolaus, in esclusiva per il mercato italiano, le incentive house e altri canali intermediati.



“La presentazione al mercato del Nicolaus Prime la Conchiglia Resort & Spa ci rende doppiamente orgogliosi – spiega il direttore prodotto del gruppo Nicolaus, Gaetano Stea -. L’ingresso, tra i nostri Club, di questa new entry, segna, infatti, il debutto della linea Prime in una regione chiave per il mare Italia come la Calabria e inaugura una partnership con Master Group, solida realtà leader nella creazione di esperienze di qualità nell’area calabrese e non solo, con un raggio di azione che abbraccia con competenza e successo anche i mercati stranieri. La soddisfazione per questa nuova interazione è davvero grande poiché la scelta di ‘sposare’ il format Nicolaus Prime è stata fatta anche in un’ottica di crescita, per costruire un posizionamento pienamente coerente con i contenuti di eccellenza prodotto, affidandosi alla qualità riconosciuta del nostro Brand e alla nostra copertura capillare del mercato italiano”.



La new entry

La struttura, con vista sul vulcano Stromboli, ha una dimensione ‘raccolta’ e dispone di 100 camere, divise in diverse tipologie: sistemazioni con più ambienti, adatte per i nuclei famigliari; camere Deluxe, di recente realizzazione, tutte vista mare e piscina, finenemente arredate e con un bouquet ricco di servizi che includono wi-fi, Sky Tv, room service, set di cortesia premium, macchina per il caffè e frigobar, entrambi con prima fornitura. La categoria Comfort, infine, comprende anche alcune camere con vista panoramica sul vulcano.



In linea con il prodotto Prime, la struttura offre tranquillità e relax con giardini e una panoramica area pool.



Tra gli altri servizi premium: una spa con zona umida e differenti sale massaggi; il nuovo centro fitness; ristorante panoramico; lido attrezzato, servito da un nuovo Beach Club che offre un’ampia scelta legata al food & beverage.



L’aera pool offre due piscine riscaldate e una terza in area relax, adatte per coppie e famiglie, con un servizio di intrattenimento soft e alcuni servizi che strizzano l'occhio al villaggio turistico in puro stile Prime. Per i bambini sono presenti, poi, i Mini e Baby Club, seguiti da personale specializzato.